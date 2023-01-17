Уголовное дело возбудили из-за истязания 16-летней девочки отчимом в Петербурге

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений школьнице Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело на мужчину, который избивал свою падчерицу металлической палкой. В этом следователи усмотрели признаки истязания. Об этом 17 января 2023 года сообщили в комитете.

- 15 января в квартире одного из домов на Заневском проспекте 34-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта несколько раз ударил металлической палкой 16-летнюю дочь своей сожительницы, - рассказали в комитете.

После избиения девочка даже попала в больницу. Врачи диагностировали у нее множество ушибов. После оказания медицинской помощи отпустили домой.

На данный момент мужчина уже задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения.