Более 37 тысяч блокадников прошли бесплатную диспансеризацию в Петербурге в 2022 году

В 2022 году в Петербурге бесплатную диспансеризацию прошли больше 37 тысяч блокадников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге в 2022 году больше 37 тысяч блокадников прошли бесплатную диспансеризацию. Причем, из них почти 11,5 тысяч получили такую услугу на дому. В случае необходимости пациентам оказывалась медицинская помощь. Об этом 17 января 2023 года рассказали в Смольном.

- В этом году мы отмечаем 80-летие прорыва блокады Ленинграда, но к нашим блокадникам мы очень бережно относимся не только по праздникам. Изо дня в день петербургские врачи делают все возможное, чтобы сохранить их здоровье, – подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Во время диспансеризации блокадники проходят профилактический осмотр, скрининг, чтобы выявить возможные онкологические заболевания на ранней стадии, анализ крови, а также прием терапевтом. В случае необходимости врач назначает посещение других специалистов или медицинских процедур.