Жители Петербурга заплатили более 58 млн рублей долгов за водоснабжение

Петербуржцы оплатили Водоканалу более 58 миллионов рублей просроченной задолженности в рамках пеневой акции Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Санкт-Петербурга выплатили "Водоканалу" более 58 миллионов рублей просроченной задолженности в рамках пеневой акции "В Новый год без долгов". В течение месяца перед Новым годом компания дала возможность горожанам расплатиться с долгами, простив им штрафные начисления. Об этом 17 января 2023 года рассказали в компании.

- С 1 по 31 декабря 2022 года горожане оплатили больше 58 миллионов рублей "старых" долгов за услуги по холодному водоснабжению и водоотведению без штрафных пени, - рассказали в компании.

Оказалось, что число должников превысило 480 тысяч человек. У них были заключены прямые договоры с "Водоканалом" на услуги по холодному водоснабжению и водоотведению. Управляющие компании, ТСЖ, ЖК, ЖСК в акции не участвовали.