6,5 млрд рублей выделено на лекарства для онкологических больных при амбулаторном лечении в Петербурге на 2023 год

В 2023 году на лекарства для онкологических больных при амбулаторном лечении будет потрачено 6,5 млрд рублей, что почти на два миллиарда больше прошлогодней суммы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в 2023 году выделено 6,5 миллиардов рублей на лекарства для онкологических больных при амбулаторном лечении. Это почти на 2 миллиарда больше, чем было в 2022 году. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению города.

- В 2022 году на лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении отдельных категорий граждан, страдающих онкологическими заболеваниями, было израсходовано бюджетных средств в объеме более 4,7 миллиардов рублей, в 2021 году – 1,2 миллиард рублей, - рассказали в комитете.

В прошлом году для обеспечения лекарствами онкологических больных было закуплено более 50 международных непатентованных наименований препаратов. На 2023 год запланировано к закупке более 60.