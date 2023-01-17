Ростральные колонны зажгут в честь Дня прорыва блокады Ленинграда

В честь Дня прорыва блокады Ленинграда зажгут факелы на Ростральных колоннах Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

18 января 2023 года Санкт-Петербург отметит очень важную дату для истории города. 80 лет со дня прорыва блокады Ленинграда. В честь этого на Ростральных колоннах будут зажжены факелы. Об этом сообщили в Смольном.

- День прорыва блокады – священный праздник. Огни Ростральных колонн – дань памяти подвигу ленинградцев, один из главных символов нашего Города-Героя, - сказал губернатор Александр Беглов.

Ростральные колонны в Петербурге зажигают всего несколько раз в год по особым случаям. 18 января факелы на Ростральных колоннах будут гореть утром с 10 до 12 часов и вечером с 19 до 22 часов. Также с 8 до 20 часов будут гореть факелы на мемориальной доске воинам-ижорцам на бульваре Свободы в Колпино.