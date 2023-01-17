15 человек эвакуировали из-за пожара в сауне в Петербурге

На Петроградской стороне горит сауна. Фото: СОЦСЕТИ

15 жильцов дома пришлось эвакуировать петербургским спасателям, которые примчались на Петроградскую сторону тушить пожар в подвале здания, где размещается сауна. Пламя в банном заведении вспыхнуло около двух часов дня.

- В 14:10 поступило сообщение о возгорании по адресу: улица Петропавловская, дом 4. В подвальном помещении горит сауна. С вышележащих этажей при помощи самоспасателей спасены 15 человек, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

Пожару был присвоен повышенный номер, площадь возгорания составила 40 квадратных метров. В 14:55 спасатели отчитались о локализации ЧП. Сейчас на месте происшествия продолжают работу экстренные службы. Сведения о пострадавших уточняются.

А жители Петроградского района тем временем публикуют в соцсетях клубы дыма, которые были видны в арке дома, в котором находится сауна.