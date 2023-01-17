Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 января 2023 12:35

Комздрав Ленобласти рекомендовал переболевшим гриппом и коронавирусом не окунаться в купели на Крещение

Купание в проруби может быть опасным для здоровья и жизни
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комздрав Ленобласти рекомендовал переболевшим гриппом и коронавирусом не окунаться в купели на Крещение

Комздрав Ленобласти рекомендовал переболевшим гриппом и коронавирусом не окунаться в купели на Крещение

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

19 января православные верующие отметят праздник Крещение. Традиционно многие отправлятся окунаться в купели. Однако не всем стоит это делать. Об этом 17 января 2023 года напомнила начальник департамента по организации медицинской помощи и реализации проектов Комитета по здравоохранению Ленинградской области Светлана Cенько.

- Я призываю, чтобы окунались люди, которые имеют опыт, подготовлены и без хронических болезней. Категорически нельзя беременным, людям с сосудистыми заболевания, - отметила Сенько.

Также она добавила, что бывают случаи инсультов и инфарктов после окунания, но не сразу, а спустя время. Особо такому могут быть подвержены те, кто недавно переболел гриппом и коронавирусом.

- Эти болезни имеют воздействие на сосуды. Тем, кто недавно болел, не советуется окунаться. Будьте внимательны к себе, любите себя.