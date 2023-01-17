Инсталляцию «Два сердца» в честь Мариуполя демонтируют с Дворцовой площади

Инсталляцию "Два сердца" в честь Мариуполя уберут с Дворцовой площади Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С Дворцовой площади уберут арт-объект "Два сердца", который посвящен побратимству Петербурга и Мариуполя. Инсталляцию установили накануне Нового года недалеко от праздничной елки. 17 января 2023 года градозащитница Маргарита Николаева рассказала в своих соцсетях, что инсталляцию уберут после 18 января. В доказательство она привела ответ комитета по благоустройству на свой запрос.

- Указанная композиция не является объектом благоустройства, а символизирует единение двух городов и является ответным жестом дружбы и сотрудничества с городом-побратимом Мариуполем, в центральной части которого установлена точная копия данной композиции, — сказано в ответе замглавы комитета Антона Ермолина.

Напомним, что инсталляция стала объектом нападок вандалов. В декабре неизвестные изрисовали сердца черной краской, после чего их пришлось демонтировать и отмывать.