Самодельные купели на Крещение в Ленобласти будут закрывать Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинградской области продолжается подготовка к Крещению. Специалисты уже приготовили 31 купель для окунания. Все они находятся в основном на озерах и оборудованы специальными коробами. А вот несанкционированные купели специалисты собираются закрывать, чтобы избежать трагедий. Об этом 17 января 2023 года рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по Ленинградской области Алексей Зыбцев.

- Проводятся патрулирования, проверяются несанкционированные купели. И будут приниматься меры по прекращению действия таких купелей, - пояснил он.

Зыбцев напомнил, что в прошлом году в Гатчинском районе произошла трагедия, когда люди пошли купаться в самодельной проруби на реке. Женщина прыгнула в воду и течение ее сразу же унесло под лед. Тело нашли спустя несколько дней.

За безопасностью на официальных купелях будут следить более 300 спасателей МЧС. В распоряжении у них 60 единиц спецтехники.