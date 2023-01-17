Военнослужащий, отец двух детей из Ленобласти, погиб в зоне спецоперации

Военный из Подпорожского района погиб в ходе СВО. Фото: vk.com/presspod

Военнослужащий из Подпорожского района Ленобласти погиб в зоне проведения спецоперации. О гибели командира миномета Олега Постникова сообщают в районной администрации. Известно, что у погибшего осталось двое детей.

- 13 декабря года в ходе проведения спецоперации на территории Украины погиб наш земляк. У Олега Постникова осталась семья – сын, дочь, родные и близкие ему люди. 13 июня 2023 года Олегу исполнилось бы всего 48 лет. Выражаем самые искреннее и глубокие соболезнования, - говорится в сообщении на странице ВКонтакте администрации Подпорожского района.

Церемония прощания с военнослужащим пройдет 18 января в культурно-спортивном комплексе поселка Вознесенье. Похоронят погибшего на гражданском кладбище поселка Красный Бор Вознесенского городского поселения.