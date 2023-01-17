В Петербурге будут судить телефонных мошенников, укравших 93 миллиона рублей

Суд принял дело о мошенничестве на 93 миллиона рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петроградский райсуд Петербурга принял к рассмотрению уголовное дело в отношении телефонных мошенников, которые украли аж 93 миллиона рублей. И могли бы украсть еще больше, кабы не попались на попытке выманить полмиллиона долларов.

- Организованная группа действовала на протяжении марта – апреля 2021 года, характеризовалась устойчивостью, сплоченностью, единством цели. Разработанный план заключался в осуществлении телефонных звонков физическим лицам, в ходе которых соучастники представлялись сотрудниками правоохранительных органов, ЦБ РФ и кредитных учреждений, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Жертв убеждали снимать деньги со счетов и передавать курьерам, якобы «инкассаторской службы» Центробанка. Но 6 апреля 2021 года удача отвернулась от мошенников. Их задержали при передаче очередной партии денег. В отношении трех участников группы были возбуждены дела о мошенничестве и покушении на него.

Материалы дела приняты к рассмотрению, дата заседания пока не назначена.