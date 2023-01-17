Пенсионерка лишилась денег и квартиры в Петербурге после общения с мошенниками

Петербургская пенсионерка лишилась денег и квартиры после общения с мошенниками Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге пенсионерка лишилась квартиры и сбережений, пообщавшись с мошенниками Доверчивая 71-летняя жительница Петергофа поверила обманщикам, которые "обрабатывали" ее на протяжении месяца, выманив у женщины все до последней копейки. Об этом 17 января 2023 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 15 ноября старушке позвонила какая-то женщина, представившись сотрудницей полиции и сказала, что на нее пытаются оформить кредит. Поэтому ей якобы надо срочно самой оформить кредит и перевести деньги на "безопасный счет", - рассказал источник.

Женщина перевела через банкомат мошенникам 28 тысяч рублей. На следующей день ей позвонила уже другая мошенница, якобы сотрудница банка, и сказала, что нужен ее взять кредит. Пенсионерка это и сделала, после чего полученные 1,9 миллион рублей тоже перевела. В конце ноября мошенники убедили старушку, что якобы кто-то пытается продать ее квартиру, поэтому пенсионерке надо сделать это быстрее. 23 декабря пенсионерка оформила договор купли-продажи квартиры у нотариуса, а полученные за сделку 3 миллиона рублей тоже отдала мошенникам. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.