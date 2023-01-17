«Лучи Победы» озарят небо над Петербургом с 18 по 27 января

В честь подвига ленинградцев ночное небо над городом озарят «лучи Победы» Фото: Олег ЗОЛОТО

"Лучи Победы" осветят небо над Санкт-Петербургом. С 18 по 27 января 2023 года два огромных прожектора будут светить в темное время суток при въезде на Московский проспект со стороны Пулковского шоссе. Акция приурочена к празднованию важных дат для города - прорыва блокады и полного освобождения Ленинграда от оккупации.

- В дни празднования важных дат, связанных с Великой Отечественной войной и блокадой, световое оформление улиц и площадей создает торжественную атмосферу, напоминает о героизме, самоотверженном труде, боевых подвигах ленинградцев, о том, как город жил и боролся, - сказал губернатор Александр Беглов.

Эти лучи будут светить не просто так. Уже 17 ноября 1941 года улицы погрузились во тьму. Ориентиром служили фонарные столбы: на них в метре от земли наносилась светлая краска. В мирное время, как символ продолжающейся жизни, они впервые появились в небе Москвой в день Парада Победы, 24 июня 1945 года.