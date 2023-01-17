Станцию метро «Звенигородская» в Петербурге закроют с 21 января

Станция метро "Звенигородская" изменит режим работы на два дня Фото: Артем КИЛЬКИН

С 21 января 2023 года режим работы станции метро «Звенигородская» в Санкт-Петербурге изменится. Если быть точнее, вестибюль будет полностью закрыт для пассажиров в течение двух дней. Это связано с заменой турникетов. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

- В связи с проведением работ по оснащению вестибюля станции «Звенигородская» линейкой универсальных турникетов режим работы вестибюля изменяется. 21 и 22 января 2023 года вестибюль будет закрыт для входа и выхода пассажиров, - сообщили в пресс-службе подземки.

Но не стоит огорчаться пассажирам. Они могут пользоваться станцией метро, которая находится неподалеку и является пересадочной со «Звенигородской» - речь идет о станции метро «Пушкинская».