Ленточки в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда раздадут у метро «Гостиный двор»

18 января стартует акция «Ленточка Ленинградской Победы» Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

18 января 2023 года Санкт-Петербурге отметит 80-летия со Дня прорыва блокады Ленинграда. В честь этого в городе пройдет акция «Ленточка Ленинградской Победы». В 17:00 у метро «Гостиный двор» волонтеры раздадут жителям и гостям города ленточки. Об этом рассказали в Смольном.

- Ленточка повторяет цвета муаровой ленты медали «За оборону Ленинграда» и состоит из полос ткани двух цветов: оливкового, символизирующего Победу, и зеленого – цвет жизни. Впервые акция «Ленточка Ленинградской Победы» прошла в 2009 году, в день 65-й годовщины прорыва блокады, - рассказали в комитете по печати и взаимодействию со СМИ.

Напомним, что также в честь праздника в Петербурге зажгут Ростральные колоны, а день закончится под звуки салюта.