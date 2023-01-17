Петербуржцам рассказали, чем опасно купание в проруби в Крещение

Нырять в прорубь будут в ночь на 19 января Фото: Артем КИЛЬКИН

Генеральный директор Центра Алмазова, академик РАН, Евгений Шляхто рассказал, чем чревато окунание в ледяную прорубь на Крещение. Основной причиной ухудшения самочувствия может стать сосудистый спазм из-за перепадов температуры. По словам эксперта, из-за этого может развиться острый инфаркт миокарда, инсульт, тяжелое нарушение сердечного ритма.

- Этой опасности подвержены, прежде всего, люди старшего возраста и горожане, которые состоят на учете у кардиолога и невролога, - пишет «Вечерний Санкт-Петербург».

Кроме этого, купание в Крещение противопоказано больным эпилепсией, бронхиальной астмой, сахарным диабетом, почечной недостаточностью и кожными заболеваниями. В зоне риска находятся и люди с хроническими патологиям ЛОР-органов и мочеполовой системы. Нырять в прорубь запрещено беременным женщинам.