Количество новостроек в 2022 году сократилось на 60% в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В прошлом году в Петербурге стало появляться меньше новостроек, чем раньше. Застройщики сдали в 2,4 раза меньше многоквартирных домов, чем годом ранее. На рынок Петербурга было выведено 90 объектов от 25 застройщиков. Число новых объектов сократилось на 59 процентов.

- По количеству объектов, выведенных на рынок за год, Петербург занимает 14 е место в стране, а по площади новых объектов — четвертое место. На регион пришлось 4,4% жилья, выведенного на российский рынок за год, - пишет РБК.

Объемы предложения на петербургском рынке начали снижаться весной этого года. По словам экспертов, это связано с попытками минимизировать себестоимость жилья из-за изменившегося спроса. Для этого нужно было поменять планировки, стройматериалы, этажность и технологии строительства, что требует времени.