«Налоговый кэшбек» для операторов связи планируют ввести в Петербурге

В Северной столице появятся новые льготы для бизнеса Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутаты Законодательного Собрания в Петербурге обсудили поправки в закон, который предусматривает меры поддержки бизнеса во время антироссийских санкций. Изменения в законопроект были приняты в первом чтении на заседании 17 января.

- Стивидорные компании, которые занимаются адаптацией портовой инфраструктуры к новым условиям, и операторы связи, которые закупают современное оборудование, смогут получать «налоговый кэшбек», - говорится в сообщении пресс-службы городского парламента.

Промышленные предприятия смогут распространять налоговый вычет на инвестиции в здания и сооружения. Кроме этого, организации IT-отрасли получат возможность получить пониженную ставку по упрощенной системе налогообложения. Малый и средний бизнес, который работает в сфере производства и научных разработок, сохранит действующие налоговые преференции.