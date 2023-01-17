Двум водителям потребовалась помощь спасателей после ДТП в Ленобласти

В Красном Бору столкнулись два автомобиля. Фото: t.me/acclenobl

Двум водителям, которые попали в дорожно-транспортное происшествие потребовалась помощь спасателей. Авария произошла 17 января в поселке Красный Бор. Об этом сообщает пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

- На поселковой дороге столкнулись два автомобиля – «Форд» и ВАЗ. К счастью, никто из водителей и пассажиров не пострадал в результате ДТП, - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно помогли водителям отключить аккумуляторные батареи их машин. Судя по опубликованным кадрам, после аварии ремонт потребуются сразу двум автомобилям. При этом, синий ВАЗ пострадал сильнее, чем «Форд».

В обстоятельствах происшествия разберутся дознаватели ГИБДД. Они же установят виновного в аварии.