Росгвардейцы задержали двух жителей Петербурга, которые избили мужчину в кафе

Росгвардейцы приехали из-за тревожной кнопки Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники Росгвардии задержали двух жителей Петербурга, которые избили мужчину в городском кафе. Конфликт между посетителями заведения произошел вечером 15 января в Выборгском районе Северной столицы.

- Ссора между мужчинами перешла в драку, и двое посетителей ударили оппонента несколько раз по голове. Работники кафе нажали кнопку тревожной сигнализации. Приехали сотрудники отдела вневедомственной охраны и задержали нарушителей, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавшего мужчину госпитализировали в медучреждение, врачи диагностировали у него перелом носа. Один из задержанных уже был судим. Его обвиняли в незаконном хранении наркотиков, причинении тяжкого вреда здоровью, побои и угрозу убийством. Нарушителей доставили в 36 отдел полиции.