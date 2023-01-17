Волонтеры ищут 11-летнего мальчика, пропавшего в Петербурге. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 11-летнего мальчика, который пропал в Петербурге 17 января. Ориентировка с его фотографией появилась в официальном сообществе отряда во «ВКонтакте». По словам пользователей, ребенок пропал в районе Купчино.

- С 17 января нет информации о местонахождении мальчика 2011 года рождения, - говорится в ориентировке, которую пользователи распространяют в социальных сетях.

Рост школьника составляет 120 сантиметров, он худощавого телосложения, с русыми волосами и карими глазами. В день исчезновения на нем были надеты синяя куртка, синие джинсы, черные ботинки и черная шапка. Сейчас волонтеры ищут добровольцев, которые готовы отправиться на поиски ребенка в ближайшее время.