Сотрудники ГАИ задержали водителя, сбившего пешеходов на площади Восстания в Петербурге

Водитель сбил пешеходов на площади Восстания. Фото: Скриншот из видео

Водитель на автомобиле «Ниссан Альмера» скрылся с места ДТП в Центральном районе Петербурга. Инцидент случился на площади Восстания днем 17 января. Позже мужчину задержали сотрудники Госавтоинспекции.

- За рулем машины находился 42-летний житель Петербурга. Его задержали в Приморском районе на пересечении улиц Долгоозерная и Планерная, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К счастью, серьезных травм никто из пострадавших не получил. Место аварии все пешеходы покинули самостоятельно. Но позже одна из женщин все-таки обратилась в медицинское учреждение. На водителя составили два административных протокола – за то, что покинул место ДТП, и за то, что не уступил пешеходам.