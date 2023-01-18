В Петербурге задержали мужчину за кражу крема для лица из гипермаркета

Работники магазина нажали кнопку тревожной сигнализации Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который хотел унести товар из гипермаркета, не заплатив за него. Инцидент произошел в Выборгском районе 16 января. Посетитель магазина вынес 12 банок крема для лица и глины для волос и несколько упаковок батареек. Покупка могла обойтись ему в 3400 рублей, но мужчина не собирался платить.

- Работники магазина нажали кнопку тревожной сигнализации, и на место происшествия приехали сотрудники вневедомственной охраны. Они задержали нарушителя, - сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Задержанный оказался ранее судимым. Он обвинялся в незаконном хранении наркотиков и неоднократно привлекался к уголовной ответственности из-за краж. Мужчину доставили в 58 отдел полиции. Похищенные товары у него изъяли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.