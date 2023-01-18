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НовостиПроисшествия17 января 2023 21:42

В Петербурге задержали мужчину за кражу крема для лица из гипермаркета

Он не собирался платить за товары
Анастасия НУРАДИЛОВА
Работники магазина нажали кнопку тревожной сигнализации

Работники магазина нажали кнопку тревожной сигнализации

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который хотел унести товар из гипермаркета, не заплатив за него. Инцидент произошел в Выборгском районе 16 января. Посетитель магазина вынес 12 банок крема для лица и глины для волос и несколько упаковок батареек. Покупка могла обойтись ему в 3400 рублей, но мужчина не собирался платить.

- Работники магазина нажали кнопку тревожной сигнализации, и на место происшествия приехали сотрудники вневедомственной охраны. Они задержали нарушителя, - сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Задержанный оказался ранее судимым. Он обвинялся в незаконном хранении наркотиков и неоднократно привлекался к уголовной ответственности из-за краж. Мужчину доставили в 58 отдел полиции. Похищенные товары у него изъяли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.