Снег с дождем и до +2 градусов обещают в Ленобласти 18 января

Мокрый снег прогнозируют в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН

Облачная погода ожидается в Ленобласти в среду, 18 января. Мокрый снег и дождь прогнозируют днем и ночью в большинстве районах региона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- На дорогах может быть гололед. Скорость юго-восточного ветра составит от 5 до 12 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться от -3 до +2 градусов в течение суток, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Примерно такие же погодные условия обещают в Петербурге в среду. Скорость ветра достигнет 12 метров в секунду. Ночью температура воздуха приблизится к нулю градусов, а днем будет от одного до трех градусов выше нуля. Атмосферное давление ночью будет понижаться, а в дневное время – повышаться.