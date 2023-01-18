Блокадники из других городов и стран приедут в Петербург на памятные мероприятия

В городе на Неве вспоминают жертв блокады. Фото: Олег ЗОЛОТО

Бывшие ленинградцы, блокадники, которых судьба разбросала по разным городам и странам, примут участие в памятных мероприятиях по случаю прорыва и снятия блокады. Северную столицу посетят около 50 особо почетных гостей.

- Мы свято чтим память о подвиге нашего города и всегда рады видеть в гостях тех, кто пережил суровые дни блокады, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, чьи слова приводит пресс-служба Смольного.

К празднованию 80-й годовщины прорыва блокады в город на Неве по приглашению властей приехали блокадники из Беларуси. Они побывают на Пискаревском кладбище и в музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда».

А к годовщине полного снятия блокады 27 января в Петербурге примут ветеранов из Армении, Беларуси, Болгарии, Германии, Израиля, Киргизии, Узбекистана, Латвии, Литвы, Эстонии.