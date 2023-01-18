Дождь с мокрым снегом и до +3 градусов обещают в Петербурге в среду, 18 января

В Петербурге снова будет слякотно. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Слякотная и теплая погода ждет жителей города на Неве в наступившую среду. Если верить прогнозам синоптиков, то 18 января будет идти дождь вперемежку с мокрым снегом. А термометры покажут плюсовую температуру.

- Температура воздуха в Петербурге составит +1…+3 градуса, по Ленинградской области −1…+4. Ветер юго-восточный умеренный, скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление почти не изменится и составит 751 мм ртутного столба, что ниже нормы, - сообщает метеоцентр «Фобос».

Благодарить за тепло и слякоть стоит циклонический вихрь, который приближается к Северной столице с запада. Из-за него небо затянет небо плотными облаками. В ближайшие сутки характер погоды не изменится, а на Крещение и вовсе обещают до +4 градусов.