Автобус порвало после столкновения с грузовиком в Петербурге

Автобусу разорвало правы бок. Фото: vk.com/spb_today

Серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика произошло минувшей ночью в Петербурге. Авария случилась на Софийской улице при движении в сторону Колпино. Шофер автобуса не успел среагировать на внезапно остановившийся грузовик. В результате столкновения новенький голубой МАЗ просто разорвало по правому борту.

- Жесткая авария на Софийской в сторону Колпино, голубой автобус въехал в шаланду. Реанимация на месте, - сообщали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По счастью, столкновение произошло уже тогда, когда автобус ехал в парк, поэтому пассажиров в салоне не было.

- Автобус шел в парк и был пустым. Водитель не пострадал. Погибших нет. Скорую вызывали шоферу грузовика, которому стало плохо. Он резко затормозил, чем и вызвал ДТП. Вины водителя автобуса нет, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе «Организатора перевозок».

Причины и обстоятельства ДТП выясняет полиция.