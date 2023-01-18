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НовостиОбщество18 января 2023 7:30

«Желтый» уровень опасности объявили в Петербурге из-за штормового ветра 19 января

Непогода будет бушевать в городе в утренние часы
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за погодных условий

В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за погодных условий

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге Смольный объявил "желтый" уровень опасности из-за непогоды. В городе 19 января 2023 года поднимется сильный, почти что штормовой ветер. Горожанам рекомендуют в такую погоду быть осторожнее.

- По информации Росгидрометцентра, с 6 часов до 12 часов 19 января, на территории Санкт Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра порывами до 15-17 метров в секунду, - сообщили в городской администрации.

Напомним, что "желтый" уровень - это второй уровень, означающий потенциально опасную ситуацию. При таком ветре автомобилистам рекомендуется воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность необходимо также проявлять пешеходам.