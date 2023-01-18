Путин прибыл в Ленинградскую область и возложил цветы к мемориалу на Невском пятачке

Владимир Путин прибыл в Ленинградскую область Фото: принтскрин видео.

18 января 2023 года отмечается 80-летие со Дня прорыва блокады Ленинграда. В честь этого в Санкт-Петербург прибыл президент России Владимир Путин. В первую очередь он отправился в Ленинградскую область на Невский пятачок, чтобы возложить цветы к мемориалу Рубежный камень. Об этом сообщили в администрации Ленобласти.

- В день Прорыва блокады Ленинграда президент традиционно возлагает цветы к мемориалу Рубежный камень на Невском пятачке. На этом плацдарме в годы Великой Отечественной войны сражался и получил ранение его отец - ленинградец Владимир Спиридонович Путин, - рассказали в областной администрации.

Возле мемориала президента встретил губернатор области Александр Дрозденко.

Напомним, что памятные мероприятия по случаю важной даты проходят во всем городе и области. Вечером над Петербургом прогремит салют.

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