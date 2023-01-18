Шеф-повара ресторана похитили и изнасиловали в Петербурге

В Петербурге ограбили и изнасиловали повара. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Кировского района Петербурга ищет преступников, которые похитили, изнасиловали и ограбили шеф-повара ресторана. На 22-летнего мужчину, приезжего из Таджикистана, напали вечером 15 января на площади Стачек. Причем в машину к малознакомым людям потерпевший сел добровольно.

- В машине злоумышленники надели на лицо жертве футболку, вывезли на автомойку, где вшестером избили. После этого в отношении мужчины были совершены насильственные действия сексуального характера, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

До утра повара держали связанным и с футболкой на голове. А потом похитители посадили жертву в машину, отвезли на север города и там, на проспекте Просвещения, высадили.

Мужчина поехал домой, а на следующий день пошел в полицию. Кроме полученных физических повреждений он еще лишился паспорта, рюкзака, телефона и 50 тысяч рублей.