Следственный комитет проверяет жалобы жильцов на неработающие лифты в доме на Ленинском проспекте в Петербурге

СК начал проверку жалобы жильцов на неработающие лифты в доме на Ленинском проспекте в Петербурге Фото: принтскрин видео.

Следственный комитете Санкт-Петербурга начал проверку многочисленных жалоб жителей дома 96 по Ленинскому проспекту в Красносельском районе. Жильцы сетуют, что уже больше месяца живут без работающих лифтов, при учете, что дом 14-этажный и в нем живут ветераны, пенсионеры, семьи с маленькими детьми. Об этом рассказали в пресс-службе комитета.

- В начале декабря у нас сгорел один пассажирский лифт, через 8 ней, 9 декабря, у нас сгорел другой лифт. В управляющей компании сказали, что это поджог. Сейчас ветераны, пенсионеры, мамы с маленькими детьми, да и мы все вынуждены пользоваться черной лестницей, - рассказали жильцы.

В комитете сообщили, что следователи выехали на место, чтобы осмотреть дом, а также провести проверку и выяснить, по какой причине в течение месяца в доме так и не починили лифты.