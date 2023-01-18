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НовостиОбщество18 января 2023 8:28

Пулково обогнал Домодедово, Внуково и стал вторым аэропортом по пассажиропотоку на рейсах внутри России

За год в воздушной гавани Петербурга обслужили почти 16 миллионов человек
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Пулково стал вторым в России по объему пассажиропотока на внутренних рейсах.

Пулково стал вторым в России по объему пассажиропотока на внутренних рейсах.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский аэропорт Пулково занят почетное второе место среди всех воздушных гаваней России по объему пассажиропотока на внутренних рейсах. По итогам прошлого года через терминалы Пулково прошли 15,8 миллиона пассажиров.

- По итогам 2022 года аэропорт Пулково в первый раз стал вторым в России по объему перевозок на внутренних воздушных линиях после Шереметьево, - сообщает пресс-служба Пулково.

Петербургский аэропорт смог опередить даже ранее недосягаемые московские Домодедово и Внуково.

Напомним, что несмотря на резкое сокращение программы полетов за границу, в Пулково обслуживают и международные рейсы. В том числе в Египет, Турцию, Тунис и страны ближнего зарубежья.