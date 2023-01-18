Более 30 iPhone украли из пункта выдачи заказов в Петербурге

Из пункта выдачи заказов в Петербурге стащили 31 iPhone Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Из одного из пункта выдачи интернет-заказов в Санкт-Петербурге украли более 30 дорогостоящих смартфонов марки iPhone. Об этом в полицию Кировского района заявил сотрудник пункта, который расположен на Ленинском проспекте. Об этом 18 января 2023 года пишет "Мойка78".

- Сотрудник одного из пунктов выдачи заказов обратился в полицию, заявив, что неизвестный проник в помещение и похитил 31 смартфон iPhone. Правоохранители организовали проверку, - сообщает издание.

Когда именно произошла кража, неизвестно, так как сотрудники пункта выдачи не сразу обратили внимание на пропажу. По предварительным данным, вор наведался в период с 12 по 16 января и прихватил с собой дорогие смартфоны.

В настоящий момент правоохранители проводят проверку. Как выяснилось, в пункте не было сигнализации. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.