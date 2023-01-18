Трупы двух 19-летних парней нашли на севере Петербурга

Два трупа обнаружены в квартире на севере Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Два трупа обнаружены на севере Санкт-Петербурга. Бездыханные тела двух 19-летних парней нашли в квартире в Выборгском районе. Молодых людей, которые уже не подавали признаков жизни, застал их приятель вечером 17 января 2023 года, после чего позвонил в экстренную службу. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Бездыханные тела 19-летних петербуржцев, официанта бара и безработного, были обнаружены их приятелем 17 января поздно вечером в квартире дома 12/2 по Тихорецкому проспекту. Жилище принадлежит официанту, - рассказал источник.

Прибывшие на место сотрудники полиции осмотрели трупы. Внешних признаков насильственной смерти эксперт не выявил. Предположительно, причиной смерти парней стало отравление наркотическими средствами. С места происшествия изъяты порошкообразное вещество и три мобильных телефона.