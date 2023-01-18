Новые трамваи презентовали на Невском заводе Петербурга

На Невском заводе презентовали новый современный трамвай Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге на Невском заводе презентовали новую модель трамвая. Новый состав под названием "Невский" трехсекционный, низкопольный, с двумя кабинами. Планиурется, что новые трамваи уже скоро появятся на улицах города и будут использоваться в качестве шаттлов на время закрытия станции метро "Ладожская". Об этом 18 января 2023 года сообщает "Деловой Петербург".

- На первом этапе эти трамваи будут использоваться при закрытии метро "Ладожская" для организации шаттлов и стыковки с "Чижиками". На этот маршрут встанут 11 трамваев, - приводит издание слова вице-губернатора Кирилла Полякова.

Трамвай будет возить пассажиров от "Ладожской" до "Новочеркасской". Разумеется, салон "Невского" оснащен удобствами для людей. Это климат-контроль, розетки для зарядки мобильных устройств, мультимедийные экраны и панорамное остекление. В салоне установлено 52 кресла, всего же трамвай вмещает более 200 человек.