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НовостиОбщество18 января 2023 9:19

Новые трамваи презентовали на Невском заводе Петербурга

Они выйдут на маршруты при закрытии станции метро «Ладожская»
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
На Невском заводе презентовали новый современный трамвай

На Невском заводе презентовали новый современный трамвай

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге на Невском заводе презентовали новую модель трамвая. Новый состав под названием "Невский" трехсекционный, низкопольный, с двумя кабинами. Планиурется, что новые трамваи уже скоро появятся на улицах города и будут использоваться в качестве шаттлов на время закрытия станции метро "Ладожская". Об этом 18 января 2023 года сообщает "Деловой Петербург".

- На первом этапе эти трамваи будут использоваться при закрытии метро "Ладожская" для организации шаттлов и стыковки с "Чижиками". На этот маршрут встанут 11 трамваев, - приводит издание слова вице-губернатора Кирилла Полякова.

Трамвай будет возить пассажиров от "Ладожской" до "Новочеркасской". Разумеется, салон "Невского" оснащен удобствами для людей. Это климат-контроль, розетки для зарядки мобильных устройств, мультимедийные экраны и панорамное остекление. В салоне установлено 52 кресла, всего же трамвай вмещает более 200 человек.