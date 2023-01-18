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НовостиОбщество18 января 2023 9:48

Выплату в 50 тысяч рублей жителям блокадного Ленинграда предложили сделать ежегодной

Инициатива депутатов Госдумы направлена в правительство России
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Выплаты блокадникам могут сделать ежегодными.

Выплаты блокадникам могут сделать ежегодными.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выплату жителям блокадного Ленинграда могут сделать ежегодной. С такой инициативой выступили депутаты Государственной Думы России. Свои предложения парламентарии направили в правительство страны.

- Депутаты направили на заключение в правительство РФ законопроект о признании жителей блокадного Ленинграда ветеранами Великой Отечественной войны и установлении для них ежегодной выплаты в размере 50 тысяч рублей, - пишет ТАСС.

Теперь ответ на инициативу депутатов должно дать Министерство финансов.

Статус, приравненный к ветеранам, должны получить люди, прожившие в Ленинграде хотя бы один день в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.