Выплату в 50 тысяч рублей жителям блокадного Ленинграда предложили сделать ежегодной

Выплаты блокадникам могут сделать ежегодными. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выплату жителям блокадного Ленинграда могут сделать ежегодной. С такой инициативой выступили депутаты Государственной Думы России. Свои предложения парламентарии направили в правительство страны.

- Депутаты направили на заключение в правительство РФ законопроект о признании жителей блокадного Ленинграда ветеранами Великой Отечественной войны и установлении для них ежегодной выплаты в размере 50 тысяч рублей, - пишет ТАСС.

Теперь ответ на инициативу депутатов должно дать Министерство финансов.

Статус, приравненный к ветеранам, должны получить люди, прожившие в Ленинграде хотя бы один день в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.