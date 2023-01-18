Движение автомобилей ограничат в пяти районах Петербурга с 20 и с 21 января Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге с 20 и с 21 января 2023 года введут ограничение движения в пяти районах города. Это Курортный, Кировский, Красногвардейский, Петроградский и Петродворцовый районы. Об этом автомобилистов предупредили в ГАТИ.

- С 20 января по 2 февраля будет закрыто движение на Деловой улице Курорного района от Кольцевой до Электропередач. В Кировском с 21 января по 10 февраля ограничат проезд на участке улицы Промышленная возле проспекта Стачек, - сообщили в инспекции.

С 21 января по 10 февраля в Красногвардейском районе на время ремонта трамвайных путей будет ограничен проезд на Заневском проспекте от моста Александра Невского до улицы Стахановцев.

В Петроградском районе ограничат проезд по улице Мира от от Кронверкской улицы до Каменноостровского проспекта, по Дивенской улице и улице Ленина. Ограничение продлится с 20 января по 28 февраля.

В городе Петергоф с 20 по 29 января введут ограничение по улице Дашкевича от Эрлеровского бульвара до Озерковой улицы.