МЧС предупредило о сильном ветре и проливном дожде в Петербурге 19 января

МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге 19 января Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Управление МЧС Санкт-Петербурга предупредило жителей города о том, что 19 января 2023 года ожидается ужасная погода. Помимо того, что в Северной столице поднимется сильный ветер, так еще и пойдут проливные дожди.

- 19 января в Санкт-Петербурге местами ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду и сильный осадки, - рассказали в управлении МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС", - рассказали в пресс-службе спасателей.

Напомним, что Смольный даже объявил "желтый" уровень опасности в связи с непогодой. Температура воздуха днем поднимется до плюс 4 градусов.

Отметим, что похолодание начнется с 20 января. Тогда температура окажется на нуле градусов. К выходным температура продолжит понижаться, но незначительно, всего до минус 2 градусов.