Новое здание построят при реконструкции Музея «Шалаш Ленина» в Разливе

В Музее Ленина проведут реконструкцию. Фото: vk.com/museums_in_razliv

Знаменитый на весь Советский Союз музей «Шалаш Ленина», он же Музейный комплекс в Разливе, пойдет под реконструкцию. Здесь планируют построить одно или несколько новых зданий. А также привести в порядок пристань, от которой ходят катера в Сестрорецк.

- Территория ленинских мест на берегу Сестрорецкого разлива будет разделена на пять зон с разным режимом использования. В трех из них допускается размещение временных строений, в одной - объектов капитального строительства, - пишет «Деловой Петербург».

Для проведения работ была проведена историко–культурной экспертиза, которая и определила охранные зоны. В самом музее о планах пока говорят неохотно. Но признают, что хотят построить новый хоздвор, а также и небольшое здание для исторических и детских мероприятий. Впоследствии на территории музея могут появиться и другие постройки.