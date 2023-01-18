Александр Дрозденко и ветераны возложили цветы мемориалу «Белый танк» в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вместе с ветеранами и волонтерами возложил цветы к мемориалу «Белый танк» / Фото: Администрация ЛО

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вместе с ветеранами 18 января 2023 года, в день 80-летия прорывы блокады Ленинграда, посетил мемориал "Белый танк" и возложил цветы. Именно на этом месте 80 лет назад советские войска прорывали блокаду Ленинграда.

- У каждого из нас в сердце хранится память о прорыве блокады Ленинграда. И 18 января для всех нас — это день, когда мы вспоминаем всех, кто погиб за Ленинград, прорывал блокаду Ленинграда — это солдаты Волховского и Ленинградского фронтов. Это день, когда в 1943 году весь мир понял, что победа в войне с фашистами будет за нами, - отметил губернатор.

Дрозденко поблагодарил всех, кто в юбилейную дату пришел к музею "Прорыв". Особенно он отметил блокадников, которые, невзирая на свой возраст, каждый год собираются в памятную дату.

- Ваша правда и ваши истории очень важны тем молодым ребятам, которые стоят рядом с вами. Они должны знать правду о Великой Отечественной войне, - подчеркнул Дрозденко.