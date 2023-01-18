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НовостиПроисшествия18 января 2023 12:31

Человеческую голову в пакете нашли в парке в Петербурге

На месте работает Следственный комитет
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Голову в пакете нашли в одном из парков Петербурга

Голову в пакете нашли в одном из парков Петербурга

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Находку, от которой стынет кровь в жилах, сделали в Санкт-Петербурге. В одном из парков Красносельского района города утром 18 января 2023 года нашли пакет, в котором находилась человеческая голова. Очевидцы сразу же позвонили в правоохранительные органы. Сейчас на месте работает Следственный комитет. Подробности "КП-Петербург" рассказали в главном следственном управлении Следственного комитета.

- В настоящее время следственно-оперативной группой проводится осмотр места происшествия, в том числе с участием специалиста в области судебной медицины. Извлеченные костные фрагменты направлены для судебно-медицинского исследования, - сообщили в комитете.

Пока что следственный отдел Красносельского района проводит доследственную проверку. Уголовное дело еще не возбуждалось.