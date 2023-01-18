Каршеринг с мигрантом и почти килограммом мефедрона остановили на ЗСД

Каршеринг с наркотиками остановили на ЗСД. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере возбудили в Петербурга на водителя каршеринга. 16 января машину, в которой ехал мигрант, остановили на Западном скоростном диаметре. В салоне иномарки нашлась пассажирка, 42-летняя уроженка Краснодарского края, а также пакеты с подозрительным белым порошком.

- Сотрудниками полиции под задним сиденьем иномарки обнаружены и изъяты два полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом общей массой 850 граммов, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Проведенная позднее экспертиза показала, что изъятый наркотик это - мефедрон. Теперь 40-летнему иностранцу придется ответить перед законом. Статья, по которой его будут судить, предусматривает до 20 лет лишения свободы.