Новая навигация появилась в метро Петербурга

В Петербурге станции метро с двумя и более выходами получат новую навигацию / Фото: Петербургское метро

В метрополитене Санкт-Петербурга появилась новая навигация. Подземка продолжает модернизировать указатели так, чтобы они были понятнее и удобнее для пассажиров, особенно на тех станциях, где два или более выходов. Об этом в пресс-службе городского метро рассказали 18 января 2023 года.

- Петербургский метрополитен продолжает работу по модернизации системы навигации в части нумерации выходов со станций, имеющих два и более выходов, а также по увеличению количества информации о городском наземном пассажирском транспорте, - пояснили в пресс-службе.

Так, в прошлом году новые указатели успели появиться на «Площади Ленина», «Новочеркасская» и «Московская». На «Московской» навигация помогает пассажирам не запутаться и найти нужный выход, особенно если они спешат в аэропорт. В 2023 году такая навигация появится на всех станциях, где два или более выходов.