Экс-депутат ЗакСа выставил на продажу два ТЦ в Петербурге за 4 млрд рублей

Бывший депутат продает два ТЦ в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Салаев выставил на продажу два торговых центра. Один находится в Рыбацком, второй в Гатчине. За два здания он хочет выручить 4 миллиарда рублей. Об этом 18 января 2023 года сообщает "Деловой Петербург".

- ТЦ "Диана" находится на Караваевской улице, дом 24, корпус 1, недалеко от станции метро "Рыбацкая". Площадь здания - 14,3 тысячи квадратных метров. За него экс-парламентарий просит 1,8 миллиард рублей, - пишет издание.

Второй торговый центр находится в городе Гатчина. По площади он значительно больше - 35,4 тысяч квадратных метров. За этот ТЦ просят 2,16 миллиарда рублей.

Издание отмечает, что владелец готов продавать здания ТЦ по отдельности. Также возможен торг.