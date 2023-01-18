14 миллиардов рублей заработал Петербург на туристах за новогодние каникулы

Туристы принесли Петербургу 14 миллиардов рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Бюджет Петербурга получил 14 миллиардов рублей. Такую сумму за новогодние праздники принесли туристы, посетившие Северную столицу в количестве миллиона человек. Итоги каникул подвели в городском Комитете по туризму.

- Более миллиона туристов и экскурсантов посетили Северную столицу на каникулах, их вклад в экономику города оценивается в 14 миллиардов рублей, – отметил председатель комитета Сергей Корнеев, слова которого приводит «Петербургский дневник».

По данным комитета, заметны тенденции прошлого года, когда в Петербурге росло количество семейных путешественников. Также увеличивается и число молодых туристов.

Отмечается возросший интерес к культурно-познавательному туризму, что неудивительно в городе, который иногда называют музеем под открытым небом.