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НовостиОбщество18 января 2023 14:40

14 миллиардов рублей заработал Петербург на туристах за новогодние каникулы

Город посетило около миллиона путешественников
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Туристы принесли Петербургу 14 миллиардов рублей.

Туристы принесли Петербургу 14 миллиардов рублей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Бюджет Петербурга получил 14 миллиардов рублей. Такую сумму за новогодние праздники принесли туристы, посетившие Северную столицу в количестве миллиона человек. Итоги каникул подвели в городском Комитете по туризму.

- Более миллиона туристов и экскурсантов посетили Северную столицу на каникулах, их вклад в экономику города оценивается в 14 миллиардов рублей, – отметил председатель комитета Сергей Корнеев, слова которого приводит «Петербургский дневник».

По данным комитета, заметны тенденции прошлого года, когда в Петербурге росло количество семейных путешественников. Также увеличивается и число молодых туристов.

Отмечается возросший интерес к культурно-познавательному туризму, что неудивительно в городе, который иногда называют музеем под открытым небом.