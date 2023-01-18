Беглов представил Путину новую экспозицию в Музее обороны и блокады Ленинграда

Губернатор Александр Беглов представил Президенту России Владимиру Путину новую экспозицию в Музее обороны и блокады Ленинграда / Фото: Смольный

В годовщину прорыва блокады Ленинграда, 18 января 2023 года, президент Владимир Путин посетил вместе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым новую экспозицию Музея обороны и блокады Ленинграда. Градоначальник представил экспозицию под названием «Искра ленинградской Победы», которая посвящена 80-летию прорыва блокады.

- Именно под стенами нашего города в январе 1943 года начался перелом в Великой Отечественной войне. Впереди были победы в Сталинградской битве, на Курской дуге, форсирование Днепра и освобождение Киева. Начались наши победы здесь, на берегу Невы, - отметил Беглов.

Во время осмотра экспозиции, губернатор обратил внимание на тщательную подготовку операции "Искра". На витринах представлены документы о тренировках войск на обледенелых склонах, памятки для бойцов, устройство для метания бутылок с зажигательной смесью, немецкая колючая проволока особой прочности.