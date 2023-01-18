Правоохранители вернули маме потерявшегося в Петербурге 6-летнего мальчика

В Петербурге правоохранители вернули маме потерявшегося 6-летнего мальчика Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии вернули маме потерявшегося шестилетнего сына. Все произошло вечером 17 января 2023 года в Невском районе города. Во время патрулирования территории, росгвардейцы увидели заплаканного ребенка, который был дин на улице. Об этом пишет "Мойка78" со ссылкой на Росгвардию.

- К патрульному наряду Росгвардии на улице Ольги Берггольц примерно в 21:00 обратилась женщина, державшая за руку маленького ребенка. Она сообщила, что нашла мальчика на улице. Он стоял один и плакал. Мальчик был сильно испуган, поэтому не смог сообщить, где он живет и как зовут его родителей, - пишет издание.

Стражи порядка отвели мальчика в отделение полиции. В это время 27-летняя мать ребенка уже писала заявление о пропаже сына. Женщина рассказала, что мальчишка убежал во время прогулки на улице Ольминского. Вскоре семья воссоединилась и вернулась домой.