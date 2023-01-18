Каршеринг разбился всмятку на трассе «Скандинавия» в Ленобласти. Фото: прокуратура Ленобласти

Жесткая авария произошла в среду, 18 января, на 121 километре трассы «Скандинавия». На дороге столкнулись автомобиль, взятый в краткосрочную аренду, и фура, которая ехала по противоположной полосе. Выборгская городская прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

- За рулем каршеринга был водитель 1968 года рождения. Он выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.

По предварительной информации, в дорожно-транспортном происшествии погиб один человек. Выборгская городская прокуратура контролирует ход и результаты доследственной проверки. Выясняются причины и условия случившегося.