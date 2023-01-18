Дворникам Петербурга повысят зарплату до 49 тысяч рублей через два года

Дворники будут получать больше в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заработная плата дворников увеличится в Северной столице, но произойдет это только через два года. О таких планах губернатор Петербурга рассказал президенту страны Владимиру Путину, который приехал в город 18 января.

- Зарплата работников ручного труда будет увеличена в рамках поэтапного перехода на новую систему уборки внутриквартальных территорий, когда эту сферу перестанут контролировать частные предприятия, - пишет РИА Новости.

По словам губернатора, частники платят дворникам ничтожно мало, всего 15-18 тысяч рублей в месяц. Поэтому власти приняли решение заменить сторонних подрядчиков государственными организациями. Город приступил к реализации реформы с 1 января.