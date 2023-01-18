Мужчина, стрелявший с балкона в Петербурге, получил условный срок

Суд вынес приговор мужчине, который стрелял с балкона Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд вынес приговор петербуржцу, который стрелял с балкона в Московском районе города. Инцидент произошел днем 15 октября прошлого года. Дебошир находился на третьем этаже дома на улице Варшавской. Стрелять он решил из хулиганских побуждений: хотел напугать других людей. Было возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

- Мужчина взял пневматическую винтовку и начал стрелять во двор дома. Жильцы, которые находились на улице, действительно испугались за свою жизнь и здоровье. Им причинен моральный вред, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Петербурга.

Суд признал петербуржца виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев условно. Мужчине назначен испытательный срок – два года. Приговор пока не вступил в законную силу.